Прямой эфир

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период двух последующих лет. Документ опубликован во вторник, 3 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчитали за траты: что смутило депутатов Госдумы в проекте бюджета
Вопросы парламентариев касались самозанятых, низких темпов экономического роста и притока инвестиций

Бюджет был принят Государственной думой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября.

Как следует из закона, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей; в 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей, пишет «Газета.ру».

Бюджет на 2020 год станет профицитным, так как в 2020 году его расходы составят 19,505 трлн рублей. В 2021-м расходы бюджета вырастут до 20,634 трлн рублей, в 2022 году составят 21,763 трлн рублей, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В законе сохранилось приоритетное финансирование нацпроектов. Общий объем средств, направленных на их реализацию и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, составит 6,9 трлн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года
Силуанов назвал причину неисполнения расходов бюджета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019