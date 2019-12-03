Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период двух последующих лет. Документ опубликован во вторник, 3 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджет был принят Государственной думой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября.

Как следует из закона, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей; в 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей, пишет «Газета.ру».

Бюджет на 2020 год станет профицитным, так как в 2020 году его расходы составят 19,505 трлн рублей. В 2021-м расходы бюджета вырастут до 20,634 трлн рублей, в 2022 году составят 21,763 трлн рублей, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В законе сохранилось приоритетное финансирование нацпроектов. Общий объем средств, направленных на их реализацию и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, составит 6,9 трлн рублей.