Сауну в Брянске закроют после гибели там годовалого ребенка

В суд Брянска подан иск с требованием закрыть сауну «Клио», в которой 27 октября утонула годовалая девочка во время семейного посещения комплекса. На этом настаивает прокуратура.

Во время проверки надзорного ведомства выяснилось, что в сауне нарушаются требования противопожарной безопасности. Там неисправна пожарная сигнализация, пути эвакуации заставлены мебелью.

Кроме того, в цокольном и на первом этаже жилых многоквартирных домов размещать бани и сауны запрещено, пишет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на прокуратуру.

Предлагается демонтировать оборудование сауны, а само помещение закрыть до устранения нарушений.