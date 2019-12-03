Церемония прощания с тремя утонувшими детьми прошла в брянском Сураже

Жители города Сураж Брянской области попрощались с тремя трагически погибшими мальчиками. Им было 11, 12 и 13 лет. В церемонии прощания участвовали десятки местных жителей. Это родные и близкие погибших, педагоги и одноклассники.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, дети утонули в реке Ипуть в Сураже 1 декабря. Предварительно установлено, что школьники вышли на водоем, чтобы проверить крепость первого льда. Все трое провалились в полынью.

Позже тела обнаружил у берега отец одного из погибших. Члены местного пожарно-спасательного гарнизона смогли достать первого ребенка, положив лестницу на лед. Однако она провалилась, и оставшиеся тела извлекали уже инспекторы ГИМС на лодке.

Выяснение обстоятельств случившегося продолжается. Возбуждено уголовное дело.