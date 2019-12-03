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Один человек погиб и один пострадал в ДТП под Калининградом

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В Калининградской области легковая иномарки врезалась в дорожную опору. Погибла женщина-пассажир, водитель получил травмы.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, авария произошла вечером в понедельник, 2 декабря, на 14-м км трассы Калининград–Нестеров. По предварительным данным, 49-летний водитель Skoda потерял управление и въехал в дорожную опору, пишет Калининград.Ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина-пассажирка получила различные травмы, от которых скончалась на месте. Водитель был госпитализирован.

Ранее в декабре сообщалось, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

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