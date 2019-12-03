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Рекордное число операций по трансплантации органов провели в Башкирии

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Более 50 операций по трансплантации органов провели врачи в Башкортостане за 2019 год. Специалисты Минздрава назвали такое число рекордным для республики.

По данным ведомства, первая операция по пересадке почки была проведена в 1996 году. С того момента башкирские врачи провели 468 трансплантаций почек. Об этом сообщает ИА «Башинформ». Такие операции проводят в Республиканской клинической больнице имени Куватова и Республиканской детской клинической больнице. В листе ожидания значатся 155 пациентов.

В 2019 году медики провели семь операций по пересадке сердца. Обычно за год проводится только 3–4 пересадки. Такие операции проводят в Республиканском кардиологическом центре.

Пересадку печени ожидают 66 пациентов, еще 22 пациентам требуется трансплантация сердца. Также врачи сформировали лист ожидания на пересадку поджелудочной железы.

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