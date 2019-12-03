Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

В НАТО руководствуются устаревшими стереотипами мышления, на основе которых нельзя принимать эффективные решения в современном мире. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного гособоронзаказу в интересах нужд Военно-морского флота 3 декабря.

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Путин подчеркнул, что Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с альянсом в вопросах противодействия реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты и опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

Также глава государства отметил приближение НАТО к российским границам, которое назвал угрозой безопасности страны. Путин напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР. Несмотря на то что «Советского Союза нет», «НАТО не только существует, но и развивается», подчеркнул российский лидер.

В России и ранее призывали НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решения военных вопросов. Так, 2 декабря посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что в отличие от альянса Россия не наращивает свои силы у границ западных стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, в ноябре то заявлял об отсутствии агрессии со стороны России, то называл РФ главной угрозой для альянса. По его мнению, Москва становится всё более напористой, а НАТО — сильнее и успешнее, чем когда-либо.

При этом ряд европейских политиков в ноябре жаловались на разногласия в альянсе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил пересмотреть договор о создании альянса, а глава МИД Германии Хайко Маас призвал адаптировать НАТО под актуальные вызовы. В ответ на это Столтенберг призывал сохранять единство позиций, в частности, в отношении России.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, в котором принимают участие 29 стран — членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в НАТО через несколько месяцев.