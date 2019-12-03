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Зарядные USB-станции установили в центре Тулы

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В Центральном парке Тулы появились зарядные USB-станции. Всего смонтировано 24 столбика со специальными розетками, предназначенными для зарядки различных электронных устройств.

Как пишут «Тульские известия», каждая станция-столбик находится в непосредственной близости от парковой лавочки вблизи фонтана. Это одна из отличительных черт удобства такой новинки.

Предполагается, что такие станции будут особенно востребованы в летний период. Ими смогут воспользоваться молодежь, фрилансеры и любители поработать на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Московском метро в 2020 году запустят поезд с расширенными дверными проемами и разъемами для зарядки гаджетов.

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