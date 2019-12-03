Авиаэксперта удивила скорость расследования катастрофы SSJ-100

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с «Известиями» удивился оперативности расследования уголовного дела о крушении самолета Superjet-100, совершившего жесткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае текущего года.

«В России незначительная катастрофа с небольшим вертолетом, в которой все очевидно, расследуют год или два. А в этом случае виновного назвали молниеносно», — сказал эксперт.

По сложившейся мировой практике, сперва причины аварии должен определить Межгосударственный авиационный комитет (МАК), заявил Гусаров.

«МАК вину не устанавливает. Он восстанавливает полет посекундно и определяет причины катастрофы. А дальше пишет выводы о факторах, которые привели к катастрофе. Затем следственные органы определяют есть ли виновные конкретные люди и предъявляют обвинение, кто и по какой статье должен отвечать. И лишь в конце суд выносит решение о виновности», — сказал авиаэксперт.

На данный момент Межгосударственный авиакомитет не сделал окончательных выводов.

Ранее 3 декабря СМИ сообщили о том, что Следственный комитет России (СКР) завершил расследование. Вину за гибель 41 человека возложили на командира экипажа Дениса Евдокимова. Отмечается, что к моменту предъявления ему обвинения в окончательной редакции следствие успело провести и получить результаты более 100 экспертиз. 2 октября «Известия» сообщали, что СКР предъявил обвинение Евдокимову.

Между тем родственники жертв катастрофы сочли результаты расследования несправедливыми. Адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы нескольких семей погибших, заявил в беседе с ТАСС, что изначально предполагалось, что обвинят командира или весь экипаж.

«Но это несправедливо. (...) Экспертизу, которую мы заявляли, никто проводить не стал, наши ходатайства проигнорировали», — отметил он.