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Новый спорткомплекс с бассейном построят в Мурманске

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В Мурманске планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, максимальная стоимость строительства составит 268 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета, пишет ИА FlashNord.

Подрядчик должен будет возвести здание с двумя плавательными отсеками и тренажерным залом площадью 480 кв. м. Срок выполнения работ составит не более одного года.

Сейчас правительство Нижегородской области занимается разработкой проекта строительства спорткомплекса.

В ноябре сообщалось, что в Республике Крым в 2020 году построят восемь новых физкультурно-оздоровительных центров.

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