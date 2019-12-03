Новый спорткомплекс с бассейном построят в Мурманске

В Мурманске планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, максимальная стоимость строительства составит 268 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета, пишет ИА FlashNord.

Подрядчик должен будет возвести здание с двумя плавательными отсеками и тренажерным залом площадью 480 кв. м. Срок выполнения работ составит не более одного года.

Сейчас правительство Нижегородской области занимается разработкой проекта строительства спорткомплекса.

В ноябре сообщалось, что в Республике Крым в 2020 году построят восемь новых физкультурно-оздоровительных центров.