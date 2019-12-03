Московские школы вошли в число мировых лидеров по качеству образования

Московские школы оказались в числе мировых лидеров по качеству общего образования. Об этом свидетельствует исследование PISA-2018, в котором приняли участие более 80 стран и территорий. Материалы есть в распоряжении «Известий».

Всего в исследовании приняли участие более семи тысяч человек в возрасте 15 лет из 151 школы Москвы. Столица участвовала в исследовании и как отдельная территория, и как регион в составе РФ. Ученики выполняли тесты на компьютере, а администрации школ нужно было ответить на вопросы специальной анкеты. Приоритетным направлением исследования в 2018 году стала читательская грамотность, также появилось новое направление — глобальные компетенции.

Так, столичные школьники улучшили свои показатели по трем направлениям: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность.

«Москва по уровню знаний школьников обогнала Канаду и Ирландию, с которыми находилась на равных позициях в рейтинге 2016 года, уступая лишь нескольким провинциям Китая и Сингапуру», — отметил Андреас Шляйхер, руководитель департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития.

Особый прорыв московские школьники показали по результатам оценки естественнонаучной грамотности: с 12-го места в 2016 году они поднялись на шестое в 2018 году. Это позволило юным москвичам обойти своих сверстников из стран-лидеров, таких как Финляндия, Канада и Южная Корея. Лучший результат у школьников из провинций Китая, Сингапура, Эстонии и Японии.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с 2011 года в столице проводилась модернизация образования, в основе которой лежит подход, предполагающий, что главным в системе образования является ученик, и школы должны конкурировать за него. В результате был взят курс на то, чтобы сформировать равные возможности в каждой школе для обеспечения качественного образования.

«В Москве больше не существует лучших школ, средних школ — все школы Москвы имеют возможность давать качественное образование», — заявила она.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов отметил, что PISA является одним из основных исследований, направленных на оценку качества образования на международном уровне.

«Оно оценивает, как школьники используют знания, полученные во время учебы, на практике. Результаты Москвы очень высокие. Если убрать несопоставимые по количеству населения регионы, то, по итогам исследования PISA-2018, столица обошла прежних признанных лидеров Финляндию, Канаду, Южную Корею. Надеюсь, что опыт Москвы будет полезен другим регионам», — подчеркнул он.

PISA (Programme for International Student Assessment) — крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру, сообщает Рособрнадзор.