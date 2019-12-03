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Неизвестные в Харькове примотали гранату к офису украинской партии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В Харькове неизвестные примотали скотчем гранату к входной двери офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и облили здание красной краской. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил председатель областного отделения организации Василий Россихин.

«Работники, которые пришли в офис... обнаружили, что он облит красной краской и на входе скотчем примотана граната», — цитирует его «Интерфакс-Украина». Политик добавил, что это уже десятая провокация против партии за последние три месяца и четвертая за последнюю неделю.

Ранее злоумышленники ограничивались только краской, добавил Россихин.

На место происшествия был вызваны пиротехники и полиция, передает RT.

К настоящему времени офис возобновил работу в обычном режиме.

30 ноября в киевском аэропорту Борисполь работники службы безопасности обнаружили в багаже одного из пассажиров рейса Киев–Хургада предмет, похожий на гранату. Специалисты-взрывотехники и правоохранители изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

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