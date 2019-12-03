В Петербурге открыли часы отсчёта до начала Евро-2020

В Санкт-Петербурге открыли часы обратного отсчёта до начала Евро-2020. Северная столица примет три матча группового этапа и четвертьфинал. В церемонии участвовали капитан сборной Артём Дзюба и экс-футболситы Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев. Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.