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В ЦБ заявили о снижении инфляционных ожиданий четвертый месяц подряд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ноябре инфляционные ожидания граждан России на следующие 12 месяцев снизились, эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд. Об этом говорится в соответствующем информационно-аналитическом комментарии Центробанка, опубликованном во вторник, 3 декабря.

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В сентябре и октябре инфляционные ожидания россиян составляли 8,9% и 8,6% соответственно. В ноябре этот показатель снизился до 8,3%.

В документе указывается, что за всю историю наблюдений только в апреле 2018 года оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции были ниже текущих.

По прогнозу ЦБ РФ, инфляция по итогам 2019 года может составить 3,2–3,7%. В конце следующего года, учитывая денежно-кредитную политику, годовая инфляция составит 3,5-4% и останется в районе 4%.

27 ноября Росстат зафиксировал инфляцию в России на уровне 0,1% в период с 19 по 25 ноября. Еще неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция.

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