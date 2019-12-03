Студенты в Тверской области получили компенсации за проезд

В Тверской области почти 600 иногородних студентов получили компенсацию на проезд к месту учебы. В бюджете региона заложено 4,4 млн рублей на предоставление выплат.

Компенсации предоставляют студентам из семей, среднедушевой доход в которых не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Об этом сообщают «Тверские ведомости». Выплаты получают учащиеся очной формы обучения в средних специальных, начальных профессиональных и высших учебных заведениях региона.

100% стоимости проезда выплачивается, если студент добирался до места учебы железнодорожным транспортом. Компенсация положена за одну поездку к месту учебы и за одну поездку домой в месяц.

В областном бюджете предусмотрена сумма для выплаты компенсаций в размере 4,4 млн рублей, из которой уже выплачено 2,4 млн рублей.