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Студенты в Тверской области получили компенсации за проезд

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В Тверской области почти 600 иногородних студентов получили компенсацию на проезд к месту учебы. В бюджете региона заложено 4,4 млн рублей на предоставление выплат.

Компенсации предоставляют студентам из семей, среднедушевой доход в которых не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Об этом сообщают «Тверские ведомости». Выплаты получают учащиеся очной формы обучения в средних специальных, начальных профессиональных и высших учебных заведениях региона.

100% стоимости проезда выплачивается, если студент добирался до места учебы железнодорожным транспортом. Компенсация положена за одну поездку к месту учебы и за одну поездку домой в месяц.

В областном бюджете предусмотрена сумма для выплаты компенсаций в размере 4,4 млн рублей, из которой уже выплачено 2,4 млн рублей.

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