В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Музее им. А.С. Пушкина в Москве открылась выставка картин британского художника XVIII века Томаса Гейнсборо. Об этом 3 декабря сообщает «РИА Новости».

По словам директора музея Марии Лошак, в выставке представлено около 100 экспонатов из 11 британских и двух российских музеев, все они показывают развитие культуры Великобритании того времени. Как пишет сайт kp.ru, свои картины Пушкинскому музею передали Лондонская Национальная галерея, Музей Виктории и Альберта, Галерея Тейт, Национальная портретная галерея в Лондоне, Королевская Академия художеств, Национальная галерея в Эдинбурге, Дом-музей Томаса Гейнсборо в Садбери.

«Мы хотели показать общие тенденции, которые происходили в этот период. Такие как развитие театра, музыки. Кроме того, Британия в это время переживает знакомство с французской культурой. Гейнсборо взял оттуда всё, что было нужно, и создал свой стиль», — цитирует РИАМО куратора выставки Анну Познанскую.

Всего экспозиция состоит из четырех частей. Первый раздел посвящен ранним работам художника, второй — камерным работам. В третьем разделе, разместившемся в Белом зале музея, выставлены картины, которые относятся к периоду расцвета творчества Томаса Гейнсборо.

Изюминкой зала стала композиция «Снятие с креста» — это копия с масштабного полотна Рубенса, исполненная Гейнсборо по гравюре Лукаса Ворстермана. Четвертый раздел выставки посвятили графическим произведениям и другим медиа, к которым обращался мастер, всю жизнь увлекавшийся разными художественными экспериментами.

Ранее 3 декабря сообщалось, что в московских парках в течение всей зимы будут проходить тематические выставки, на которых можно будет увидеть Байкал, Антарктиду, а также взглянуть на Москву с высоты птичьего полета.