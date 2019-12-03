Рада разрешила перевод в ГБР прокуроров ГПУ по делам майдана

Верховная рада Украины поддержала создание управления по расследованию дел майдана в структуре Государственного бюро расследований (ГБР), а также разрешила переводить в него без конкурса представителей Генпрокуратуры, которые занимались таким расследованием. Поправку поддержали 334 депутата, за принятие закона проголосовали 250 парламентариев, сообщает во вторник, 3 декабря, ТАСС.

Перевод прокуроров необходим для «обеспечения беспрерывности и эффективности судебных расследований», говорится в законе. Перевод может быть осуществлен, если прокуроры в день вступления закона в силу проводят досудебное расследование или процессуальное руководство в уголовных делах по событиям, которые происходили в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

Переход возможен не позднее 11 января 2020 года. Следователи смогут приступить к работе, после того как Генеральная прокуратура Украины передаст материалы соответствующих дел.

В конце ноября в списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации. Об этом заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш. Политик указала, что в списке присутствуют 24 «лишних» человека. Некоторые из них умерли от аллергии, другие погибли в ДТП вблизи площади Независимости в центре Киева, кто-то вовсе в Запорожской области, и сразу несколько человек умерли от проблем с сердцем.

В ноябре 2013 года на площади Независимости из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. В 2014 году начались столкновения с правоохранителями и спецназовцами подразделения «Беркут». Погибли десятки человек с обеих сторон. События получили название «евромайдан».