Сеть филиалов библиотечной системы будут развивать в Севастополе

Власти Севастополя намерены развивать филиальную сеть Центральной библиотечной системы на Северной стороне. Учреждение, рассчитанное на взрослых, откроют на базе детской библиотеки.

Капитальный ремонт в учреждении длился полгода. Там заменили освещение, обновили инженерные сети, также для детской библиотеки закупили новую мебель и оборудование. На входе в учреждение установили пандус. В дальнейшем библиотеку оборудуют новой техникой для проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Учреждение рассчитано на разные возрастные категории. Кроме того, в связи с высокой потребностью района планируется создание еще одного филиала библиотечной системы.

На текущий момент детская библиотека № 8 обслуживает порядка 3 тыс. детей, проживающих на Северной стороне. В фонд библиотеки входит около 20 тыс. книг.