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СК начал проверку после массового заболевания детей в Томске

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Следственный комитет проверит информацию о массовом заболевании детей норовирусной инфекцией в детсаду в Томске. Работа учреждения приостановлена.

По данным следствия, заболевание выявлено у 24 ребят младше шести лет в детском саду № 65. Управление Ропотребнадзора временно приостановило работу учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

В детском саду проводится эпидемиологическое расследование.

Следственный комитет проверит информацию об остановке деятельности учреждения. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение, пишет РИА «Томск».

В конце ноября в Биробиджане была приостановлена деятельность индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания в местном лицее. На предприятии выявили различные нарушения. До этого на занятия не вышли более 50 учеников, которые жаловались на боли в животе, температуру и тошноту.

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