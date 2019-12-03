СК начал проверку после массового заболевания детей в Томске

Следственный комитет проверит информацию о массовом заболевании детей норовирусной инфекцией в детсаду в Томске. Работа учреждения приостановлена.

По данным следствия, заболевание выявлено у 24 ребят младше шести лет в детском саду № 65. Управление Ропотребнадзора временно приостановило работу учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

В детском саду проводится эпидемиологическое расследование.

Следственный комитет проверит информацию об остановке деятельности учреждения. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение, пишет РИА «Томск».

В конце ноября в Биробиджане была приостановлена деятельность индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания в местном лицее. На предприятии выявили различные нарушения. До этого на занятия не вышли более 50 учеников, которые жаловались на боли в животе, температуру и тошноту.