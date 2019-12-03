Прямой эфир

В ЕС заявили о единой позиции по поводу пошлин США на товары из Франции

0
Фото: Global Look Press/Artur Widak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз находится в тесной координации с Францией в вопросах, касающихся вероятного введения пошлин в отношении французских товаров со стороны США, заявил представитель ЕК. Об этом сообщает BRecorder во вторник, 3 декабря.

Инджирлик в кармане: Анкара ответит на санкции США
В Турции пересмотрят условия размещения Штатов на своей военной базе

«Как и во всех торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать как одно целое», — отметил представитель ЕК по вопросам торговли Даниэль Росарио в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее 3 декабря министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз готов ответить на возможное введение пошлин США в отношении французских товаров.

Перед этим торговый представитель США в своем докладе сообщил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.

11 июля Франция ввела налог в 3% на крупнейшие IT-корпорации, чей мировой доход превышает $845 млн и $28 млн — во Франции, в том числе американские компании Google, Facebook, Apple и Amazon.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США подтвердили введение пошлин на ряд европейских товаров с 18 октября
ЕС предупредил США об ущербе от введения пошлин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019