В ЕС заявили о единой позиции по поводу пошлин США на товары из Франции

Евросоюз находится в тесной координации с Францией в вопросах, касающихся вероятного введения пошлин в отношении французских товаров со стороны США, заявил представитель ЕК. Об этом сообщает BRecorder во вторник, 3 декабря.

«Как и во всех торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать как одно целое», — отметил представитель ЕК по вопросам торговли Даниэль Росарио в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее 3 декабря министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз готов ответить на возможное введение пошлин США в отношении французских товаров.

Перед этим торговый представитель США в своем докладе сообщил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.

11 июля Франция ввела налог в 3% на крупнейшие IT-корпорации, чей мировой доход превышает $845 млн и $28 млн — во Франции, в том числе американские компании Google, Facebook, Apple и Amazon.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.