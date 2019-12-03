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В Петербурге школьница выжила после падения с 14 этажа

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В Санкт-Петербурге школьника выпала из окна 14 этажа и осталась жива. Об этом 3 декабря сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 2 декабря в Калининском районе города у дома на улице Софьи Ковалевской. В полицию обратился 47-летний мужчина и заявил, что на его автомобиль марки Volvo S60 упала обнаженная женщина. Оперативники прибыли на место ЧП и обнаружили, что на машине лежит девочка-подросток. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у нее диагностировали закрытую травму головы, сотрясение мозга, закрытую травму груди, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом костей таза, перелом правого бедра, шоковое состояние. В настоящее время пациентка находится в коме.

Известно, что пострадавшей 14 лет, она учится в восьмом классе и выпала из окна 14-го этажа. Школьница также состояла на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать девочки, которая работает охранником, не смогла прояснить ситуацию и объяснить случившееся, поскольку в момент произошедшего спала на кухне, пишет НСН.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента, пишет REGNUM. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце октября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.

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