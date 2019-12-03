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Тематические фотовыставки пройдут в московских парках

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В московских парках в течение всей зимы будут проходить тематические выставки, на которых можно будет увидеть Байкал, Антарктиду, а также взглянуть на Москву с высоты птичьего полета. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы.

Посетить фотовыставки можно в 11 столичных зонах отдыха, большинство экспозиций будут бесплатными, пишет REGNUM. В парке искусств «Музеон» пройдет выставка «Льдинный материк», где посетители смогут посмотреть серию фотографий, сделанных в Антарктиде. Увидеть снимки пейзажей южного полюса Земли также можно на центральной аллее усадьбы Воронцово, где пройдет выставка работ зарубежных фотографов Пола Никлена и Джона Веллера.

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В Гончаровском парке 27 декабря представят фотографии Москвы, сделанные с высоты птичьего полета. В Лианозовском парке представят фотовыставку, посвященную традициям и культуре народов России, пишет агентство городских новостей «Москва».

В Таганском парке пройдет тематическая выставка «Энергия зимнего солнца». Посетителям покажут фотографии с видами зимнего Байкала, Эльбруса и пейзажи национального парка «Таганай».

На центральной площади парка «Кузьминки» представят бесплатную выставку раритетных новогодних открыток времен СССР, где покажут изображения 1950–1970 годов, когда новогодняя открытка являлась важным элементов праздника.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут посетить экспозицию о русском театре в парке «Зарядье», выставку о туризме по России в саду «Эрмитаж», экспозицию «Семейный фотограф года» в парке «Ангарские пруды».

Всего для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тыс. мастер-классов и 80 фестивалей, напоминает «Москва 24». Например, на катке в парке Горького будут проходить концерты молодых музыкантов.

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