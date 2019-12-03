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В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Никаких нововведений, связанных с допуском большего количества малых партий на выборах в Госдуму в 2021 году, нет. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Такое заявление он сделал, комментируя публикацию «Ведомостей», в которой со ссылкой на источники, близкие к внутриполитическому блоку Кремля, утверждается, что в администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большего числа малых партий, для того чтобы «Единой России» удалось получить по партийным спискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел барьер в 5%.

«Мне нечего сказать. Никак не могу прокомментировать. Никаких нововведений на этот счет нет», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.

«Нечего комментировать. Никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений не ведется», — сказал он.

Законопроект о создании документа, удостоверяющего личность, 26 ноября внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Текст документа опубликован на официальном портале Думы. Предполагается, что новый документ будет иметь вид пластиковой карточки, а в нем будут содержаться все паспортные данные. Национальность в новом удостоверении можно будет указать по желанию гражданина.

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