Социальные доплаты получат пенсионеры в Псковской области

С 2020 года пенсионеры в Псковской области начнут получать социальную доплату. Законопроект о порядке доплаты рассмотрели в правительстве региона.

Финансовую поддержку получат пенсионеры, чье материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума. Региональный законопроект должен установить порядок определения размера и предоставления доплаты к пенсии. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В 2020 году на выплаты направят более 705 млн рублей, в том числе почти 656 млн рублей — из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с 2020 года изменится размер компенсации родителям, чьи дети ходят в детский сад.