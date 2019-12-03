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Около трети россиян решили следить за матчами Евро-2020

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Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin
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Около трети россиян (35%) намерены следить за матчами турнира Евро-2020. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 3 декабря.

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По данным опроса, 54% респондентов знают о выходе сборной России по футболу в финал турнира, а почти четверть опрошенных — 24% — не задумывались о чемпионате. 41% участников исследования смотреть Евро-2020 не планируют, пишет RNS.

В сообщении также сказано, что 13% опрошенных в курсе результатов жеребьевки финальной части турнира Чемпионата Европы по футболу, а 5% следили за трансляцией жеребьевки. С ее результатами согласилась половина респондентов — российская сборная сыграет с командами Дании, Бельгии и Финляндии. Фаворитом группы 24% назвали Бельгию. Каждый пятый — 22% — заявил, что считает все команды примерно равными по силе.

В победу сборной России по футболу на Евро-2020 верят 10% участников опроса, каждый пятый считает, что национальная команда дойдет до четвертьфинала, 16% — до 1/8 финала, 14% — до полуфинала, уточняет телеканал «Звезда». В то, что сборная России не выйдет из отборочный группы, верят 6% респондентов, 23% затруднились дать ответ.

Опрос ВЦИОМ проводился 1 декабря методом телефонного интервью, участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, пишет REGNUM. Первенство Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В конце ноября президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность, что Россия подготовится к матчам чемпионата Европы в 2020 году на высшем уровне. 22 ноября стало известно, что отечественная команда проведет два матча группового этапа чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

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