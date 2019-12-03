Взрывные работы проведут для схода лавин в Мурманской области

В долине Гакмана в Мурманской области проведут взрывные работы для предотвращения схода лавин. Местным жителям запретили нахождение в опасной зоне.

Работы по воздействию на снежный покров будут проводиться на территории рудника под Кировском. Специалисты используют взрывчатые материалы, сообщает ИА «Би-порт». Взрывы для принудительного спуска лавин пройдут 4 декабря.

Во время взрывных работ гражданам запрещено находиться в потенциально опасной зоне.

Ранее сообщалось, что на ледниках Кавказа возможен сход лавин, оползней и селей из-за глобального потепления.