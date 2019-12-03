Два мусорных полигона закроют в Подмосковье в декабре

В декабре в Московской области закроют два мусорных полигона — «Егорьевский» и «Непейно». Всего в 2019 году в регионе закрывают три полигона общей площадью более 40 га, сообщает телеканал «360».

Закрытие полигона «Егорьевский» запланировано на 12 декабря. Это стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов (КПО) «Восток», который должны запустить 14 декабря. Мощность переработки предприятия составит 500 тыс. т в год. Это самый высокий показатель для Подмосковья, сообщили во вторник, 3 декабря, в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства,

После закрытия полигона «Егорьевский» весь поток отходов поедет на новое предприятие КПО «Восток».

В КПО установлена уникальная станция компостирования пищевых отходов, передает RNS. Она позволит в ускоренном режиме термически обеззараживать органический мусор при температуре не менее 55 градусов. На компостирование пойдет до 30% материала.

КПО «Восток» позволит направить на вторичную переработку до 50% отходов, а также сократить объем захоронения бытовых отходов на 300 тыс. т в год. Также предприятие создаст более 600 новых рабочих мест.

20 декабря прекратит работу полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Непейно» в Дмитровском округе, где хранились отходы IV класса опасности, уточняет НСН.

После его закрытия поток отходов направят в новые современные КПО на рециклинг.

28 ноября глава города Коломна в Московской области сообщал, что полигон «Воловичи» закроют 29 ноября.

Пару лет назад в Подмосковье насчитывалось 39 свалок. В 2020 году их останется 12.