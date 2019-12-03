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Два мусорных полигона закроют в Подмосковье в декабре

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В декабре в Московской области закроют два мусорных полигона — «Егорьевский» и «Непейно». Всего в 2019 году в регионе закрывают три полигона общей площадью более 40 га, сообщает телеканал «360».

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Закрытие полигона «Егорьевский» запланировано на 12 декабря. Это стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов (КПО) «Восток», который должны запустить 14 декабря. Мощность переработки предприятия составит 500 тыс. т в год. Это самый высокий показатель для Подмосковья, сообщили во вторник, 3 декабря, в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства,

После закрытия полигона «Егорьевский» весь поток отходов поедет на новое предприятие КПО «Восток».

В КПО установлена уникальная станция компостирования пищевых отходов, передает RNS. Она позволит в ускоренном режиме термически обеззараживать органический мусор при температуре не менее 55 градусов. На компостирование пойдет до 30% материала.

КПО «Восток» позволит направить на вторичную переработку до 50% отходов, а также сократить объем захоронения бытовых отходов на 300 тыс. т в год. Также предприятие создаст более 600 новых рабочих мест.

20 декабря прекратит работу полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Непейно» в Дмитровском округе, где хранились отходы IV класса опасности, уточняет НСН.

После его закрытия поток отходов направят в новые современные КПО на рециклинг.

28 ноября глава города Коломна в Московской области сообщал, что полигон «Воловичи» закроют 29 ноября.

Пару лет назад в Подмосковье насчитывалось 39 свалок. В 2020 году их останется 12.

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