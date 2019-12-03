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Кремль не верит в причастность Эрдогана к атаке на Су-24 в 2015 году

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Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
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Россия ориентируется на заявления заявления Турции о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказа атаковать Су-24 в 2015 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 3 декабря.

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«Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные турецкой стороны, о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», — сказал он.

Информацию о том, что такую команду мог дать сам Эрдоган, пресс-секретарь президента РФ назвал достаточно обезличенной. «Непонятно, насколько эту информацию можно считать достоверной», — добавил Песков.

Он также прокомментировал заявление президента Турции о НАТО и России, подчеркнув, что отношения с РФ никогда не были препятствием для сотрудничества с другими странами и объединениями.

Ранее 3 декабря Эрдоган заявил, что Россия — один из главных партнеров Турции, однако российско-турецкие отношения не являются альтернативой сотрудничеству с другими союзниками.

24 ноября 2015 года бомбардировщик Су-24М ВКС России, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит истребителем F-16 ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж Су-24 сумел катапультироваться. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время приземления в результате обстрела с земли, штурман капитан Константин Мурахтин приземлился вне зоны обстрела и был эвакуирован.

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