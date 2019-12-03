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Путин встретится с паралимпийцами в День инвалида

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на вторник, 3 декабря, когда отмечается День инвалида.

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Так, у президента запланирована встреча с паралимпийцами во главе с председателем Паралимпийского комитета РФ Владимиром Лукиным.

«Путин встретится с нашими паралимпийцами <…>. Поздравит их с этим днем. Хотя сам Путин сам неоднократно говорил, что ему не импонирует слово «инвалид», глядя на этих мужественных людей», — отметил Песков.

Также президент посетит Российский международный Олимпийский университет, который является единственным в мире высшим учебным учреждением, выдающим «диплом с олимпийскими кольцами».

Визит состоится по случаю 10-летия заведения. В создании вуза Путин лично принимал участие.

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