Путин встретится с паралимпийцами в День инвалида
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на вторник, 3 декабря, когда отмечается День инвалида.
Так, у президента запланирована встреча с паралимпийцами во главе с председателем Паралимпийского комитета РФ Владимиром Лукиным.
«Путин встретится с нашими паралимпийцами <…>. Поздравит их с этим днем. Хотя сам Путин сам неоднократно говорил, что ему не импонирует слово «инвалид», глядя на этих мужественных людей», — отметил Песков.
Также президент посетит Российский международный Олимпийский университет, который является единственным в мире высшим учебным учреждением, выдающим «диплом с олимпийскими кольцами».
Визит состоится по случаю 10-летия заведения. В создании вуза Путин лично принимал участие.