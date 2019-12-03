Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank предсказывает победу демократов на выборах в США, возвращение стоимости нефти Brent к $90 за баррель и выход Венгрии из Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном 3 декабря неофициальном прогнозе банка «Шокирующие предсказания».

«Победу (президента США Дональда — Ред.) Трампа в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально», — приводит ТАСС слова из пресс-релиза.

Миллениалы и старшая часть рожденных в 90-е годы выступают против несправедливости, неравенства и климатических изменений. Трамп однако отрицает эти ценности, в результате чего демократы усилят контроль над Палатой представителей и захватят главенствующее положение в Сенате, прогнозирует Saxo.

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Одновременно следующий этап IPO Saudi Aramco обеспечит желаемую оценку компании для инвесторов за пределами Саудовской Аравии. Рынок нефти будет захвачен врасплох, и стоимость барреля нефти Brent вернется к $90 за баррель. При этом цена акций «Роснефти» поднимется на 50%.

Внимание к климатической политике повысит долгосрочный интерес к электромобилям и средствам контроля автомобильных выхлопных газов, предполагают в Saxo.

«Россия окажется в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров, и это продолжится в 2020 году. Росту будут способствовать триумфальный приход демократов в Белый дом и ужесточение норм выбросов в Индии», — отметили в банке.

Нахождение Венгрии в Евросоюзе в Saxo назвали «15-летний браком под угрозой развода», несмотря на экономический успех в стране.

«ЕС запустит против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора, ссылаясь на вводимые в стране (фактически ее премьером Виктором Орбаном) все более жесткие ограничения свободы и независимости прессы, суда, науки, меньшинств и правозащитников. Венгерское же руководство ответит, что страна всего лишь защищается — в первую очередь защищает свою культуру от массовой иммиграции», — полагают эксперты.

Кроме того, была затронута тема Азиатских банков, которые, согласно прогнозам, создадут новый резервный актив — «азиатское право заимствования» (Asian Drawing Right), в результате чего один ADR будет равняться двум американским долларам, что сделает его самой крупной валютной единицей в мире.

«Этот шаг, очевидно, будет направлен на устранение американского доллара из региональной торговли. Местные экономики заключат многостороннее соглашение о переводе всей торговли в регионе только на ADR. Россия и страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся, понимая свою растущую зависимость от азиатского рынка», — считают в датском банке.

Как сообщалось в прогнозе Saxo Bank на 2019 год, американская корпорация Apple в 2019 году будет активнее проникать в автомобильную промышленность и даже может купить компанию Tesla. Также кредитная организация прогнозировала введение всемирного транспортного налога, отмену Brexit, обвал индекса S&P на 25%, возможность увольнения Дональдом Трампом главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и другие спорные события.