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Газовые колонки ликвидируют в доме в Уфе после отравления семьи

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В многоквартирном доме в Уфе отключили газ после отравления семьи из четырех человек. Власти города начали сбор подписей за демонтаж всех газовых колонок в здании и установку индивидуальных тепловых приборов.

Инцидент произошел в доме по проспекту Октября. Мужчина вернулся домой и обнаружил, что его супруга и двое детей находятся без сознания. К моменту прибытия медиков глава семьи и сам почувствовал недомогание. Вся семья была госпитализирована. При обследовании дома эксперты обнаружили повышенное содержание угарного газа в нескольких квартирах, его источником стала газовая колонка. Газ не выводился должным образом, так как вентиляционная система находится в плохом состоянии. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Подачу газа прекратили в одном подъезде, затем от снабжения отключили весь дом. По данным мэрии, эксплуатация колонок в здании опасна для жизни. С жильцов начали собирать подписи за демонтаж колонок и установку индивидуальных тепловых приборов. Ремонтные работы начнутся после сбора всех подписей от собственников жилых помещений.

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