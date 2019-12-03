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В Удмуртии создадут централизованную бухгалтерию госучреждений

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В Удмуртской Республике к октябрю 2020 года планируют централизировать бухгалтерские и кадровые службы всех 376 госучреждений. Соответствующее решение принято правительством республики.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства финансов, централизация позволит предотвратить искажение отчетности об использовании государственных денежных средств, обеспечит прозрачность и открытость кадрового и бухгалтерского учета. Такая мера также повысит качество ведения учета и производительность труда, пишет ИА «Сусанин».

Расходы на обслуживание используемых программных продуктов планируется снизить на 30%. Единая информационная система будет создана на базе действующей централизованной бухгалтерии министерства здравоохранения республики и подведомственна «Республиканскому центру учета и отчетности».

Передать полномочия новой службе планируется до 1 октября 2020 года. Новый штат сотрудников позволит сократить имеющийся на 20%. Ежегодные расходы на содержание кадровых и бухгалтерских служб могут сократиться на 181,5 млн рублей.

В октябре сообщалось, что в Курганской области началась оптимизация школ и детских садов. Под массовое сокращение сотрудников попадают как заведующие, так и младший персонал — уборщицы, сторожа и дворники.

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