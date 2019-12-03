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Проверку организовали по факту гибели рабочего в бункере в Татарстане

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В Татарстане следователи начали проверку по факту гибели рабочего на территории АО «Татарстанские зерновые технологии». Мужчина упал в бункер с зерном и не смог выбраться.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, трагедия произошла 29 ноября. По версии следствия, 43-летний рабочий во время уборки упал в бункер, где его засыпало кукурузой. Мужчина не смог самостоятельно выбраться и задохнулся.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

19 ноября в Воронеже на двух строителей упали кирпичи. Мужчины погибли на месте от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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