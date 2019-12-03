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Движение междугородних автобусов приостановили в Сахалинской области

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На Сахалине в связи с сильной метелью и ограничением видимости менее 100 м утром во вторник, 3 декабря, было приостановлено движение автобусов по маршруту Ноглики–Оха и в обратном направлении. МЧС предупредило местных жителей о сильном снеге и порывах ветра до 35 м/с.

Уточнить информацию о времени открытия междугородних пассажирских перевозок можно в автобусной кассе Южно-Сахалинска и у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области», сообщает ИА SakhalinMedia.

В конце ноября ураганного ветра до 35–38 м/c в Новосибирске ввели режим ЧС. На улицах звучали оповещающие сирены, были отменены занятия во всех городских школах.

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