Движение междугородних автобусов приостановили в Сахалинской области

На Сахалине в связи с сильной метелью и ограничением видимости менее 100 м утром во вторник, 3 декабря, было приостановлено движение автобусов по маршруту Ноглики–Оха и в обратном направлении. МЧС предупредило местных жителей о сильном снеге и порывах ветра до 35 м/с.

Уточнить информацию о времени открытия междугородних пассажирских перевозок можно в автобусной кассе Южно-Сахалинска и у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области», сообщает ИА SakhalinMedia.

В конце ноября ураганного ветра до 35–38 м/c в Новосибирске ввели режим ЧС. На улицах звучали оповещающие сирены, были отменены занятия во всех городских школах.