Площадку для собак имени Белки и Стрелки предлагают сделать в Самаре

В Самаре может появиться площадка для собак имени Белки и Стрелки. Инициатива принадлежит жителю города и будет опубликована на сайте РОИ. Автор предложения отмечает, что такую площадку можно было бы построить к 60-летнему юбилею полета знаменитых собак в космос.

Кроме того, в городе не хватает специализированных площадок для выгула домашних питомцев. Так, в Самаре таких площадок всего три, в то время как в Тюмени, количество жителей которой меньше, чем в Самаре, их насчитывается 137, аргументирует свою позицию автор публикации.

Для обустройства площадки предлагается сквер имени Фадеева на проспекте Ленина. В этом районе находится дом авиаторов, монумент «Ракета-носитель «Союз», музей «Самара космическая». В сентябре здесь открыли сквер с луноходами и ракетами, пишет НИА «Самара».

Площадка для выгула собак может разместиться на бывшей парковке, где хотели возвести арбитражный апелляционный суд, но жители выступили против. Автор инициативы считает, что это место соответствует нормам Самары по благоустройству. Площадка будет не менее 600 кв. м, на расстоянии более 20 м от окон жилых и общественных зданий.

На площадке предлагается разместить информацию об исторических фактах, связанных с участием животных в освоении космоса, установить 17 колес для собачьего аджилити, чтобы они были отсылкой к 17 виткам вокруг Земли корабля «Спутник-5» с Белкой и Стрелкой на борту.

Белка и Стрелка являются первыми животными, которые совершили орбитальный полет, сделав 17 витков вокруг Земли примерно за 25 часов, и успешно вернулись на Землю.