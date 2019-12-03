СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ребенка в Татарстане

Управление Следственного комитета РФ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего Айнура Харисова по «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего). Его подозревают в убийстве бывшей жены, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Информация опубликована на сайте ведомства во вторник, 3 декабря.

Следствие сообщает, что в ночь на 3 декабря находящийся в состоянии алкогольного опьянения Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну.

Из-за шума проснулся 12-летний пасынок Харисова, он выбрался из квартиры через окно и вызвал полицию.

К моменту прибытия сотрудников МВД женщина и 19-летний подросток были мертвы, двухлетний мальчик от полученных ранений скончался по дороге в больницу.

Харисов скрылся, однако в ходе следственных мероприятий был задержан. Он признался, что совершил убийство на почве ревности.

Обстоятельства произошедшего уточняются, назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы. В ближайшее время следствие направит в суд с ходатайство об избрании в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент 12-летний пасынок подозреваемого находится в медучреждении, с ним работают психологи.

«Мальчик в больнице, его состояние средней степени [тяжести], находится в отделении», — сообщил агентству источник.

2 декабря суд в Карелии приговорил 60-летнего местного жителя к 21 году тюрьмы за изнасилование и убийство 12-летней девочки.