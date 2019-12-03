Региональный маткапитал в ЕАО будут платить до 2024 года

Депутаты областного парламента в ЕАО приняли закон о продлении до 2024 года действия регионального материнского капитала на второго ребенка. Сумма составляет почти 136 тыс. рублей.

Выплачивается он на условиях софинансирования в пропорции 1% — средства из регионального бюджета — и 99% — из федерального бюджета, сообщает ИА ЕАОMedia. В 2019 году за сертификатом обратились родители 28 малышей. Потратить средства дальневосточного материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида.

В середине ноября власти Уфы выступили с инициативой введения отцовского капитала при рождении третьего ребенка в семье. Важным условием для получения поддержки является воспитание детей в официальном браке. Общественные слушания пройдут до конца года.