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Более 100 снегоуборщиков вывели на расчистку улиц Липецка от снега

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Липецкие коммунальные службы устраняют последствия снегопада, который обрушился на город в ночь на 3 декабря. На улицы города выведены 102 единицы спецтехники.

Как пишет Lipetskmedia со ссылкой на управление благоустройства, работы начались ранним утром. Дороги обрабатывают противогололедными материалами и подметают. На трассы и улицы высыпано 14 т соли и 185 т пескосоляной смеси.

Особое внимание уделяется спускам, поворотам, остановкам общественного транспорта и площадкам в непосредственной близости от социальных и культурных учреждений.

Синоптики не исключают, что осадки в виде снега в Липецке возможны и в ближайшие сутки. Водителей призывают сохранять бдительность на дорогах, а при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.

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