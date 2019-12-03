Более 100 снегоуборщиков вывели на расчистку улиц Липецка от снега

Липецкие коммунальные службы устраняют последствия снегопада, который обрушился на город в ночь на 3 декабря. На улицы города выведены 102 единицы спецтехники.

Как пишет Lipetskmedia со ссылкой на управление благоустройства, работы начались ранним утром. Дороги обрабатывают противогололедными материалами и подметают. На трассы и улицы высыпано 14 т соли и 185 т пескосоляной смеси.

Особое внимание уделяется спускам, поворотам, остановкам общественного транспорта и площадкам в непосредственной близости от социальных и культурных учреждений.

Синоптики не исключают, что осадки в виде снега в Липецке возможны и в ближайшие сутки. Водителей призывают сохранять бдительность на дорогах, а при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.