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Минздрав заявил о востребованности российских медуслуг в мире

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Российская медицина востребована на международном уровне, сообщил во вторник, 3 декабря, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьев в ходе пленарного заседания Национального конгресса по экспорту медуслуг.

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«Российская медицина в целом востребована на международной арене, помимо того, что в политическом плане мы являемся лидером в глобальном направлении здравоохранения, таком, как борьба с неинфекционными заболеваниями, туберкулезом», — приводит его слова ТАСС.

Муравьев также добавил, что работа российской медицины является рычагом, позволяющим привлечь «достаточное количество иностранных пациентов» и выразил надежду, на увеличение их числа.

По его словам, целевым показателем проекта по экспорту медуслуг на 2019 год ставилось привлечение 564 тыс. иностранных пациентов, что в денежном эквиваленте равнялось бы $470 млн.

«За первую половину 2019 года нам удалось привлечь около 530 тыс. иностранных пациентов, в целом они получили медицинские услуги в медицинских организациях различного профиля. Объем составил $230 млн, поэтому мы близки к тем контрольным цифрам», — объяснил Муравьев.

26 августа сообщалось, что зарубежные партнеры заинтересовались медицинскими услугами, которые оказываются российским космонавтам. Кроме того, интерес вызвала и телемедицина, которая способна решить задачу оказания высококвалифицированной помощи в странах, где недостаточно медицинских центров.

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