Похоже, что метаниям в стане немецких социал-демократов нет конца. Первый удар по СДПГ нанес уже канувший в небытие экс-председатель этой политической силы Мартин Шульц, фактически променявший ее на собственную карьеру. Следующий серьезный стресс — каскад неудач на региональных выборах под руководством первой женщины у руля партии — Андреи Налес.

Теперь СДПГ находится перед очередным испытанием, а ее политические перспективы становятся всё туманнее. Накануне партийным голосованием был избран новый руководящий тандем — малоизвестные широкой публике политики земельного уровня Норберт Вальтер-Борьанс и Саския Эскен. Теперь их кандидатуры должны быть окончательно утверждены на партийном съезде 6–8 декабря в Берлине. Однако кажется, что таким решением партийцы загнали себя в еще большую ловушку, а немецкие комментаторы начали уже всерьез говорить о том, что партия попросту лишает себя будущего. И оснований для столь мрачного пессимизма немало.

Одна из причин, лежащих на поверхности, заключается в том, что Эскен и Борьанс относятся к левому крылу партии и весьма скептически настроены относительно продолжения Большой коалиции с партией Меркель. Второй чувствительный нюанс: соперниками «левого» дуэта были брандендургский политик Клара Гейвиц и не кто иной, как «целый» министр финансов, а по совместительству вице-канцлер Олаф Шольц, который к тому же временно принял на себя «кризисное» руководство партией после отставки Налес.

Начнем с того, что итоги нынешнего партийного голосования стали настоящим шоком для бывшего мэра Гамбурга и карьерного политика с большими амбициями Олафа Шольца. Ведь теперь заместитель федерального канцлера и министр финансов фактически теряет свою власть в партии, да и сама СДПГ высказалась против того, чтобы опираться на его политический потенциал. Кроме того, до этого момента его называли одним из наиболее вероятных кандидатов на канцлерский пост от социал-демократов, после окончательного согласования нового руководящего тандема это будет под сомнением.

Помимо этого, сам факт размывания роли партийного лидера путем введения системы тандемов — довольно странное решение. Многие эксперты сразу же назвали это фатальной ошибкой. Ведь тренд последних десятилетий заключается в том, что «партии-гиганты» постепенно вытесняются «партиями-проектами», где роль харизматичного лидера чрезвычайно высока и является одной из ключевых составляющих успешности бренда в целом. Насчет идеи выдвигаться на пост лидера партии в дуэте в немецких СМИ даже ходила шутка: «Зачем эти сложности, почему бы Олафу Шольцу попросту не баллотироваться вместе с женой?»

Насущный вопрос — что же теперь ждет правящую коалицию? В особенности учитывая, что новый сопредседатель СДПГ Саския Эскен неоднократно говорила: если коалиционный договор не будет пересмотрен, социал-демократы уйдут в оппозицию, а Меркель ждет правительство меньшинства и новые выборы. В ХДС устами генерального секретаря Пауля Цимиака уже заметили, что намерены продолжить «доверительное сотрудничество» с СДПГ и при новом руководстве. Пока кажется, что радикальные действия невыгодны ни одной из сторон. Да, собственно, и до очередных выборов, в общем-то, рукой подать — они намечены на осень 2021 года.

Так или иначе, социал-демократы пока далеки от того, чтобы быть в хорошей предвыборной форме, их рейтинг сейчас провально низкий — по данным Spiegel на конец ноября, он составляет 15% и почти сравнялся с правой «Альтернативой для Германии» — 13%. А кроме того, сам по себе выход из коалиции станет лишь громким жестом обиды и не вернет партии потерянных смыслов, не обновит идеологию и не сделает СДПГ как по мановению волшебной палочки современной и модной партией, «зажигающей» и привлекающей молодежный и протестный электорат.

Уже фактически очевидно то, что в следующем электоральном цикле СДПГ сдаст свои позиции. У партии так и не получилось модернизировать свою повестку и провести идейно-политический ребрендинг. Социал-демократическое движение началось в Германии. Быть может, здесь ему и умереть?

Автор — эксперт Института международных исследований МГИМО

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