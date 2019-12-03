Уральские власти отказались проводить реновацию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ближайшее время не будет запущена программа реновации. Столица Урала не готова к масштабному проекту по переселению жителей из старого жилого фонда в новый.

Как заявил ИА «Ура.ру» министр строительства Свердловской области Михаил Волков, по-прежнему не решен вопрос по переселению из ветхого и аварийного жилья. Так что до реновации город еще не дорос.

В 2018 году бывший тогда министром строительства России Михаил Мень говорил, что опыт московской реновации можно распространить на крупные российские города.

А летом 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в 2020 году городские власти начнут обсуждать с депутатами масштабный проект.