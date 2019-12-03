Прямой эфир

Автоматы с кофе установят на теплых остановках в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске на теплых остановках в ближайшее время появятся вендинговые автоматы. Пассажиры смогут выпить горячий чай или кофе, пока ждут общественный транспорт.

По словам представителя компании «Капитал-Строй» Сергея Назарова, которые приводит ИА «Город55», до конца 2019 года в Омске должно появиться до 40 таких остановок.

В городе уже имеется 30 торгово-остановочных павильонов. Вендинговые кофе-автоматы разместят в кажжом из них. А к лету там появятся еще и кондиционеры.

В конце ноября сообщалось, что в Омске демонтируют незаконно установленные торговые павильоны. С начала года удалось убрать более сотни таких точек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замок Снежной королевы построят у музыкального театра в Омске
Катки, горки и лыжные трассы откроют в омских парках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019