Автоматы с кофе установят на теплых остановках в Омске

В Омске на теплых остановках в ближайшее время появятся вендинговые автоматы. Пассажиры смогут выпить горячий чай или кофе, пока ждут общественный транспорт.

По словам представителя компании «Капитал-Строй» Сергея Назарова, которые приводит ИА «Город55», до конца 2019 года в Омске должно появиться до 40 таких остановок.

В городе уже имеется 30 торгово-остановочных павильонов. Вендинговые кофе-автоматы разместят в кажжом из них. А к лету там появятся еще и кондиционеры.

В конце ноября сообщалось, что в Омске демонтируют незаконно установленные торговые павильоны. С начала года удалось убрать более сотни таких точек.