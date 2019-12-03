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Операторы рассказали о сроках восстановления переводов в Таджикистан

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Платежные системы Western Union, Contact и «Близко» остановили отправку денежных переводов в Таджикистан. Об этом сообщили в кол-центрах систем.

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В Western Union уточнили, что после реорганизации процессов переводы будут возобновлены. Contact и «Близко» на вопросы не ответили, пишет РБК.

Системы переводов MoneyGram, «Золотая корона» и «Юнистрим» не планируют останавливать переводы, однако в «Золотой короне» предупредили, что возможен отказ в выдаче средств получателю. В этом случае необходимо обратиться в Национальный банк Таджикистана, объяснил оператор.

В MoneyGram уточнили, что с их стороны никакие ограничения не вводили, но они возможны на стороне получателя. По словам операторов, лимиты действуют только на снятие средств в национальной валюте (сомы), получение денег в рублях, долларах или евро свободно.

«Юнистрим» подключился к новой Национальной платежной системе Таджикистана и работает в прежнем режиме, отметили в пресс-службе компании.

Таджикистан занимает второе место по объемам денежных переводов из России. На первом месте Узбекистан. За 2018 год из РФ в Таджикистан было переведено $2,55 млрд.

3 декабря в Таджикистане начал работу Национальный процессинговый центр (НПЦ). Теперь системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета (платежные системы позволяют получать деньги в отделениях связи, а не на карту или электронный кошелек), но система переводов оказалась под угрозой, так как подключиться к НПЦ успели подключиться не все, писала газета «Комменсант». При этом в Нацбанке опровергли такую опасность и сообщили, что основные платежные системы уже заключили договора.

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