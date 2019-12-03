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Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия является одним из главных партнеров для страны. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС.

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«Россия является одним из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где будет проходить очередной саммит НАТО.

Эрдоган также отметил, что обновление Североатлантического альянса неизбежно.

«Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Турция также ожидает, что они проявят солидарность в вопросе борьбы (Анкары. — Ред.) с терроризмом», — добавил он.

Саммит НАТО пройдет в столице Великобритании с 3 по 4 декабря. Участие в нем примут 29 стран – членов альянса, а также представители Северной Македонии. По предварительным данным, американский лидер Дональд Трамп намерен отметить факт повышения расходов на оборону европейскими союзниками.

Днем ранее источник в ведомстве канцлера ФРГ рассказал журналистам, что в коммюнике саммита будет в том числе заявление по России. Его сделают в рамках ранее принятой политической линии «устрашение и диалог».

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