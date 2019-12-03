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В Гонконге примут новый пакет мер для поддержки экономики

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Власти Гонконга намерены принять новый пакет мер по стимулированию экономики — четвертый за последние месяцы. Данное решение было принято на фоне массовых протестов, сообщила журналистам глава местной администрации Кэрри Лам во вторник, 3 декабря.

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Она не уточнила, какие именно шаги будут предприняты и какая сумма будет выделена. Экономика Гонконга находится в «тяжелом положении», отметила Лам, ссылаясь на статистические данные. Так, в октябре объем розничных продаж сократился на рекордный показатель — 24,3% в годовом исчислении. Кроме того, озабоченность правительства вызывает перспектива дальнейшего роста безработицы. На сегодняшний день ее уровень поднялся с 2,8% до 3,1%, пишет ТАСС.

Первые три пакета мер были приняты в период с августа по октябрь.

Ранее министр финансов Пол Чан сообщил, что в текущем финансовом году Гонконг может столкнуться с дефицитом бюджета впервые за 15 лет из-за ухудшения экономической ситуации, а темпы роста ВВП потеряют 2 процентных пункта.

В октябре газета South China Morning Post писала, что экономика Гонконга потеряла не менее $357 млн в результате массовых беспорядков. В частности, эксперты указали на ущерб сектору розничных продаж, транспортной отрасли, ресторанному и гостиничному бизнесу. При этом рыночные прогнозы довольно мрачные, поскольку нет признаков ослабления протестов.

С июня в Гонконге продолжаются антиправительственные демонстрации. Протестующие требовали в том числе отмены поправок к законопроекту об экстрадиции, которые могли бы разрешить выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако демонстранты настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

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