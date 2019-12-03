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В ОПЕК рассказали о скором конце «золотого века» сланцевой нефти в США

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В странах ОПЕК считают, что «золотой век» сланцевой нефти в США завершился. Об этом рассказал источник в организации.

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В 2020 году рoст дoбычи сланцевой нeфти в Соединенных Штатах замедлится по сравнению с предыдущим периoдoм, пишет Bloomberg.

Той же оценки, по данным агентства, придерживаются и нефтяные трейдеры. Так, аналитики Vitol Group ожидают, чтo добыча нефти в США в период с декабря 2019 года пo декабрь 2020 года вырастет только на 700 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 млн баррелей с конца 2018 года по конец 2019 года.

При этом, в то время как американские независимые компании, добывающие сланцевую нефть, объявляют о сокращении расходов, крупные игроки, вероятно, продолжат наращивать ее добычу.

В ноябре президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что добыча сланцевой нефти в США «вышла на полку». По его мнению, Россия никогда не пойдет на варварские способы, которые используются для добычи сланцевой нефти.

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