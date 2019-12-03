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Основной лайнер Трюдо выбыл из строя до августа 2020 года

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Фото: TASS/Zuma/Gregor Fischer
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Основной правительственный самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо выбыл из строя до августа 2020 года из-за того, что врезался в стену при буксировке в ангаре. Об этом сообщил в понедельник, 2 декабря, телеканал Global News.

По предварительным данным, инцидент произошел еще 10 октября. Во время буксировки внутри ангара лайнер CC-150 Polaris Airbus врезался в стену и получил значительные повреждения фюзеляжа и обтекателя правого двигателя. В результате борт останется на ремонте до августа будущего года.

Отмечается, что после происшествия на замену ВВС Канады предоставили Трюдо самолет аналогичной модели. При этом он отличается от основного внутренним наполнением, но в чем именно эти различия — не уточняется. На этом самолете канадский премьер уже вылетел в Лондон для участия в саммите НАТО.

Саммит альянса пройдет в столице Великобритании с 3 по 4 декабря 2019 года. Участие в нем примут 29 стран – членов альянса, а также представители Северной Македонии. Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Лондон уже прибыл президент США Дональд Трамп.

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