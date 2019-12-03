Загоревшийся в Санкт-Петербурге ангар обрушился

Ангар, загоревшийся в Санкт-Петербурге, полностью рухнул. Об этом во вторник, 3 декабря, рассказал источник в экстренных службах.

Площадь ангара составляла 150 х 80 м, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в 2:13. Тогда же стало известно о частичном обрушении конструкций. Вскоре после начала возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

В тушении здания, расположенного в промзоне в Шушарах, участвовали 220 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе пожарный поезд.