Загоревшийся в Санкт-Петербурге ангар обрушился
Ангар, загоревшийся в Санкт-Петербурге, полностью рухнул. Об этом во вторник, 3 декабря, рассказал источник в экстренных службах.
Площадь ангара составляла 150 х 80 м, передает ТАСС.
Сообщение о пожаре поступило в 2:13. Тогда же стало известно о частичном обрушении конструкций. Вскоре после начала возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.
В тушении здания, расположенного в промзоне в Шушарах, участвовали 220 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе пожарный поезд.