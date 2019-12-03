США возведут новый участок стены на границе с Мексикой за $400 млн

США построят к 30 декабря 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой в штате Аризона, стоимость работ составит около $400 млн. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства страны.

«Fisher Sand and Gravel Co. получает контракт на $399,962 млн по строительству пограничной инфраструктуры по южному периметру заповедника «Кабеса Приета» в Аризоне», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на Washington Post, длина участка составит примерно 50 км.

В сентябре президент США Дональд Трамп поделился в своем Twitter новостью об успешном испытании стены на американо-мексиканской границе, в результате которого профессиональные скалолазы так и не смогли преодолеть этот барьер.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа. В середине февраля текущего года он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.