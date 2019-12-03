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Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предложил сторонникам России уехать из страны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, жители Донбасса «не по своей воле» не принимали участие в выборах президента Украины в 2019 году, «чтобы слушать его, куда им ехать». Также Захарова отметила, что Киев сознательно не проводил выборы на данной территории.

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«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — добавила дипломат.

Захарова призвала украинские власти искать источник всех бед в своих рядах и напомнила, что в 2014 году после государственного переворота на ключевые посты в правительстве назначали иностранцев, пишет «РИА Новости».

«Министры из США, Грузии и Литвы получили украинское гражданство за несколько часов до своего назначения... Это была глобальная стратегия. Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку», — заключила представитель МИДа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Донбассе «есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию». По его словам, «последние могут уезжать».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это отрицают. Урегулированием конфликта занимается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения, которые, в частности, предполагают отвод сил, разоружение и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.

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