День открытых дверей прошел в фонде «Со-единение»

В фонде поддержки слепоглухих «Со-единение» прошел День открытых дверей. Акцию приурочили к пятилетнему юбилею организации.

В программе мероприятия: мастер-классы, семинары, презентации, игры и кульминация вечера — спектакль «Прикасаемые».

Подробнее — в сюжете «Известий».